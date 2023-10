Emergenza personale, Sindacato CO.NA.PO.: a Roma, ogni giorno tre sedi Vigili del Fuoco chiuse. Nei giorni scorsi chiusura temporanea anche a Cerveteri

Emergenza personale per i Vigili del Fuoco, l’appello a Piantedosi – “Le conseguenze derivanti dalla carenza di vigili del fuoco continuano ad essere devastanti per l’intera provincia di Roma. Ormai si è arrivati anche a chiudere le caserme, nella provincia di Roma, ogni giorno, vengono chiuse temporaneamente almeno due o tre sedi, con tutte le ricadute negative che questo può comportare per i soccorsi alla collettività”.

E’ quanto afferma Luca Antonazzo, segretario di Roma del CO.NA.PO., il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che solo poche settimane fa denunciava come Roma, capitale d’Italia e meta di turismo mondiale, non ha adeguata attenzione da parte del Governo per quanto riguarda la funzionalità dei servizi di soccorso pubblico e antincendio erogati dai vigili del fuoco.

“Servirebbero quotidianamente – spiega Antonazzo – almeno 500 vigili del fuoco per garantire un dispositivo di soccorso adeguato alla popolazione e al turismo dell’intera provincia di Roma. E invece vengono chiuse sedi come Frascati, Cerveteri, La Pisana e Tuscolano I. Viene sospesa perfino l’attività di alcuni Nuclei specialistici. Quando le sedi non vengono chiuse, vengono fortemente ridimensionate nella loro risposta operativa anche rispetto all’impiego di mezzi speciali per gli interventi di soccorso”.

“Gli effetti di questa tragica situazione – denuncia ancora il CO.NA.PO. – rischiano di pregiudicare anche la prontezza della risposta operativa dei vigili del fuoco romani in caso di calamità”.

“Non è più rinviabile un aumento di organico dei vigili del fuoco della Capitale. E’ urgente mettere immediatamente mano alla pianta organica di Roma, chiediamo al ministro dell’interno Piantedosi di porre rimedio e risolvere questa grave situazione”, conclude Antonazzo, segretario provinciale Vigili del Fuoco di Roma.