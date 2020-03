Emergenza covid-19, il sindaco di Cerveteri illustra il nuovo Dpcm

⭕⭕ EMERGENZA COVID-19 / I CONTENUTI DEL NUOVO DPCM FIRMATO DA CONTE ⭕⭕#cronachedirestistenza – Cerveteri, giorno 19Ieri è stato firmato poco il nuovo DPCM predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Nel video cerchiamo di riassumere gli aspetti più importanti:Gli effetti del DPCM valgono dal 23 Marzo al 3 Aprile 2020;ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE- sono SOSPESE le attività produttive industriali e commerciali tranne quelle incluse in un elenco allegato che trovate qui: https://bit.ly/39b5OhJ; – NON sono SOSPESE le attività professionali;- per le attività commerciali vale quanto previsto nel DPCM emesso l'11 marzo 2020;- APERTI alimentari, tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie;- CONSENTITA la consegna a domicilio.PERSONE FISICHE- DIVIETO di spostarsi con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui ci si trova;- SPOSTAMENTI CONSENTITI soltanto per LAVORO, URGENZE o MOTIVI DI SALUTE;- NON CONSENTITA attività motoria o ludica all'aperto;- CONSENTITA attività motoria INDIVIDUALE solo IN PROSSIMITÀ della propria abitazione.Vi informeremo in caso di nuove precisazioni,Alessio Pascucci