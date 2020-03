Condividi Pin 18 Condivisioni

Da Fiumicino al Nord

Da Fiumicino al Nord per combattere il Coronavirus

“Matteo, Paolo e Massimiliano, volontari della Misericordia di Fiumicino, sono tre ragazzi coraggiosi ed esemplari. Hanno risposto prontamente all’appello dei medici lombardi per avere aiuto e assistenza in questa fase drammatica per la sanità di quella regione e, senza pensarci due colte, sono partiti per il nord Italia.

Adesso sono a Milano ad aiutare il personale sanitario e i pazienti lombardi nell’affrontare l’emergenza coronavirus, così dura e spietata in quella porzione di territorio italiano. A loro voglio fare un grosso in bocca al lupo e porgere le congratulazioni di tutta l’Amministrazione comunale. Bravi, continuate a renderci orgogliosi di voi!”.

Così il sindaco Montino sul proprio profilo social