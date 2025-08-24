“La Regione Lazio ha ancora una volta rinnovato il suo impegno per la valorizzazione delle attività commerciali e in particolare dei mercati. È infatti aperto un bando pubblico riservato a Comuni e ai Municipi di Roma Capitale, che mette a disposizione oltre un milione mezzo di euro per per riqualificare le aree commerciali attraverso servizi e strumenti di innovazione”. Così in una nota Emanuela Mari, consigliere regionale del Lazio.

“Il nuovo bando, emesso su impulso dell’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, prevede di finanziare progetti volti alla realizzazione di interventi per la valorizzazione e la riqualificazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali. Un intervento specifico per una tipologia di area commerciale che sul territorio merita di essere sostenuta e non abbandonata. Ci auguriamo che i Comuni siano particolarmente solerti nel farsi trovare pronti ad accogliere questa opportunità: l’importo massimo finanziabile sarà di 100 mila euro, che l’ente locale dovrà obbligatoriamente integrare con un cofinanziamento non inferiore al 10%”, continua l’esponente di Fratelli d’Italia.

“I mercati sono luoghi di incontro, validi aggregatori sociali e soprattutto attività che possono sostenere le imprese familiari del piccolo commercio. Attraverso questa opportunità fornita dalla Regione, inoltre, sarà possibile riqualificare anche i rioni che li ospitano. Sollecitiamo quindi le amministrazioni comunali, in particolare quelle con mercati giornalieri, a mettere in campo progettualità valide: la giunta Rocca ancora una volta è pronta a farsi carico degli interventi adatti a migliorare le nostre città”, conclude Emanuela Mari.