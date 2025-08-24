Civitavecchia, martedì 26 agosto sospensione idrica programmata

Previsto un servizio di autobotti
Si comunica che, per permettere il collegamento di una nuova condotta nel Comune di Civitavecchia, martedì 26 agosto, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via dell’Immacolata, via della Polveriera, via dei Padri Domenicani, via dell’Amba Aradam, via Terme di Traiano, via Gondar, via Neghelli, via della Campanella, via Braccianese Claudia, via Isonzo, via Antonio Da Sangallo, piazza Luigi Calamatta, via Giusti, via Doria, via Traiana, via Leonardo, corso Centocelle, corso Guglielmo Marconi e vie limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile per tutta la durata del fuori servizio presso:
- via Isonzo fronte Vigili del Fuoco;
- piazzale Frati Cappuccini fronte ingresso Tribunale;
- via Padri Domenicani fronte Eurospin;
- piazza Calamatta.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.