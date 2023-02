Elezioni Santa Marinella: l’avvocato Pier Salvatore Maruccio scende in campo come candidato sindaco

Il primo cittadino Pietro Tidei: “Apprendo con piacere della candidatura dell’avvocato Maruccio”

“Ho appreso oggi con piacere che dopo ripetuti e vani tentativi il centro destra abbia deciso di schierare come candidato a sindaco l’avvocato di Civitavecchia Pier Salvatore Maruccio”. A commentare la notizia è il sindaco (di centrosinitra) Pietro Tidei.

“E’ un amico che conosco da moltissimi anni e con il quale , sono sicuro, potrà esserci un scontro sereno anche se chiederò che il confronto avvenga su tematiche serie, sulle progettazioni fatte , sui risultati raggiunti da questa amministrazione che sono sotto gli occhio di tutti e che tenga conto delle reali necessità di sviluppo della città e della popolazione di Santa Marinella. Detto questo pero non posso esimermi dal fare almeno due considerazioni di carattere sostanziale”.

“E’ evidente, che dopo non essere riusciti a trovare un accordo su un nome che fosse espressione di Santa Marinella, dopo aver bruciato almeno una decina di papabili candidati , su suggerimento, immagino, dell’ ex sindaco Bacheca e di un noto ristoratore della zona, più incline a perorare i suoi personali interessi che non quelli della collettività, il centro destra sia dovuto ricorrere alla nomina di un personaggio esterno, , estraneo al tessuto sociale della città, e che, fatto non trascurabile, mai in passato si è occupato delle problematiche di questo comprensorio comunale”.

“ppare invece puerile e maldestro il tentativo con il quale il centro destra sta cercando di creare zizzania inventando , e sottolineo inventando, l’esistenza di spaccature all’interno della mia maggioranza che invece è compatta e da mesi ormai sta lavorando con grande impegno per imprimere una accelerazione a tutti in progetti in itinere e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati , sempre finalizzati alla crescita di una città che abbiamo trovato in macerie”.

“Non c’è nessun esponente di questa amministrazione intenzionato a correre da solo. Siamo una alleanza unita che ha scelto il suo sindaco e da tempo ha confermato la sua fiducia nel mio operato”.

