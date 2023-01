Elezioni Regionali, gli orari per il ritiro delle tessere elettorali a Ladispoli 

Riceviamo e pubblichiamo:

L’Amministrazione comunale rende noto che al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’Ufficio elettorale rimarrà aperto:

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio dalle ore 9:00 alle 18:00

Domenica 12 febbraio dalle ore 7:00 alle 23:00

Lunedì 13 febbraio dalle ore 7:00 alle 15:00.

L’elettore che, per qualsiasi motivo, non può recarsi personalmente presso l’Ufficio elettorale del Comune per la sostituzione e il rinnovo della tessera elettorale o per la consegna di un duplicato di essa può delegare al ritiro altra persona. Tale persona delegata dovrà esibire: l’atto di delega, in carta semplice; un documento d’identificazione del delegante e una copia dello stesso; la tessera elettorale del delegante che si sia deteriorata o i cui spazi per la certificazione del voto si siano esauriti. In caso di smarrimento della tessera elettorale, il delegato dovrà produrre una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal delegante, un documento d’identificazione del delegante e una copia dello stesso.

Per la delega per il ritiro della tessera elettorale https://www.comunediladispoli.it/elezioni-regionali-gli-orari-per-il-ritiro-delle-tessere-elettorali-/notizia