Appuntamento alle 18 allo stabilimento Ezio alla Torretta

Elezioni Cerveteri, sabato la presentazione della coalizione della Belardinelli –

Sabato 7 maggio alle ore 18 allo Stabilimento storico di Ezio alla Torretta avremo il piacere di presentare a tutta la cittadinanza di Cerveteri la nostra coalizione INSIEME PER CERVETERI che appoggia la candidatura a Sindaco dell’Avv. Anna Lisa Belardinelli.

Oltre un piccolo buffet ci saranno le presentazioni dei punti principali del programma e dei candidati consigliere.

Potremo inoltre rispondere alle domande e recepire le vostre richieste per migliorare il nostro territorio e i vostri consigli.

Di seguito una piccola e breve storia e presentazione della nostra coalizione.

INSIEME PER CERVETERI parte da lontano, una coalizione nata subito dopo le elezioni amministrative del 2017 che hanno portato a sedere sui banchi di opposizione del Consiglio Comunale Anna Lisa Belardinelli e Luca Piergentili.

Un confronto corretto, politico e costruttivo, mai polemico, che ha cercato di contrastare decisioni discutibili, una politica fatta di annunci e pochi fatti, portata avanti dall’amministrazione uscente.

Questo modo di fare opposizione ha catalizzato l’attenzione, il rispetto e l’apprezzamento di tutte le forze politiche del territorio e di gran parte dei Cittadini.

E’ da questa storia che nasce la coalizione, una coesione non solo sui modi, garbati e rispettosi, ma soprattutto sui contenuti.

Alla lunga il non voler sottostare ad una politica fatta di bandierine e calata dall’alto ha portato a seguire un indirizzo basato sulla soluzione dei problemi, sulla pianificazione attenta del futuro, su progetti fattibili diversamente da promesse relegate al libro dei sogni.

Un percorso percorribile supportato da competenze e professionalità presenti sul territorio e che il Candidato Sindaco Anna Lisa Belardinelli ha saputo coinvolgere, portando le eccellenze in prima linea.

Basta leggere il programma per comprendere che si è pensato a soluzioni a breve termine, per le emergenze, ed a progettazione a medio e lungo termine, per dare ampio respiro e ricostituire il tessuto economico che gestioni discutibili e pandemia hanno impoverito.

Un programma che ha messo al centro tutto il territorio di Cerveteri, dalle più lontane periferie fino al centro storico, valorizzandone ogni angolo con le sue peculiarità, con i borghi assolutamente da rivitalizzare, così come il mare, risorsa dalla quale si è purtroppo sempre preso e mai dato.

Una coalizione che ha messo al centro l’ascolto, dove le orecchie hanno più importanza della bocca, dando valore al saper ascoltare i cittadini, allo stare tra la gente. E’ questo il fattore principale: ascoltare i cittadini fa comprendere meglio le necessità, fa capire meglio come migliorare la qualità della vita, tanto da rendere tutto il comune di Cerveteri vivibile a misura d’uomo, in tutte le sue fasi di crescita, da neonato ad anziano, da studente a lavoratore e poi a pensionato.

Non dimenticando che esiste oltre giustamente la famiglia e il lavoro, quella parte ricreativa, dove il cittadino di tutte le età possa ritrovarsi, in compagnia, serenamente.

Una coalizione solitamente è unita da una stessa area e da una comune filosofia politica, questo invece non succede in “INSIEME PER CERVETERI”, dove anime di diverse provenienze politiche si sono ritrovate sulle cose da fare e non su quelle da dire o sognare!

Vi aspettiamo TUTTI sabato 7 maggio alle ore 18 presso lo stabilimento a Campo di Mare Ezio alla Torretta, sarete nostri graditissimi ospiti.

INSIEME PER CERVETERI