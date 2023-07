Elettra Lamborghini questa sera al Ladispoli Summer Fest

È in corso la quarta edizione del Ladispoli Summer Fest, l’evento che torna in Piazza Rossellini ad ingresso gratuito.

Venerdì 28 luglio si è svolta la prima serata con le esibizioni di DJ Hellen e Aka7even. Sabato 29 luglio sarà la volta di Elettra Laborghini, ed infine domenica 30 luglio la kermesse musicale si concluderà con l’esibizione di Raf.

Sarà un’opportunità imperdibile per il pubblico di godere di spettacoli emozionanti di alcuni dei più grandi artisti, il tutto in un’atmosfera estiva e coinvolgente. La partecipazione è completamente gratuita, rendendo l’evento ancora più accessibile a tutti.

Di seguito si riportano tutte le informazioni utili per la fruizione degli eventi emanate dal Comune di Ladispoli:

VIABILITA’ E AREA PEDONALE

Per tutti e tre i giorni verrà istituita l’area pedonale dalle 19:00 alle 01:00 in Piazza Rossellini, Piazza Marescotti, Viale Italia e Via Regina Margherita, nel tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria. Saranno chiuse al traffico Via Ancona, nel tratto compreso tra via Trieste e Piazza Rossellini, e Via Odescalchi, all’altezza di Piazza Rossellini, con l’obbligo di svolta a destra in direzione Piazza della Vittoria.

PARCHEGGIO AUTOMOBILI

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 600 metri dall’area del concerto. Si invitano comunque i cittadini, nei limiti del possibile, a prediligere spostamenti con mezzi alternativi.

ACCESSO E PARCHEGGIO PORTATORI DI HANDICAP

I portatori di handicap, muniti del contrassegno disabili, potranno accedere con la propria autovettura dal varco di Via Ancona – Via Trieste, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata, di fronte al box della Pro Loco in Piazza Rossellini.

ORARIO CONCERTI

Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle 21:30, fino a mezzanotte circa.

ORDINANZA ALCOLICI E BEVANDE IN VETRO

Con l’ordinanza sindacale n.59/2023 è stato anticipato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 19:00 nell’area interessata dalla manifestazione. Restano invariate tutte le disposizioni precedentemente impartire con l’ordinanza n.40/2023.

