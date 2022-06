La Gubetti: “Lungomare, Aree Verdi e Frazioni. Una grande sfida davanti a noi”

Elena Gubetti è il primo Sindaco Donna di Cerveteri: “Grazie a tutti, subito a lavoro per concludere i progetti avviati!” –

“Ieri insieme abbiamo scritto un pezzo di storia della città di Cerveteri. Con 6677 preferenze, i cittadini hanno confermato la fiducia alla nostra squadra, scegliendo l’onestà, la buona amministrazione, la stabilità amministrativa e la trasparenza. Ci hanno rinnovato il loro consenso e siamo pronti subito, a metterci al lavoro per completare e realizzare tutti quei progetti già finanziati e che la città sta attendendo”. A dichiararlo è Elena Gubetti, eletta ieri Sindaco di Cerveteri con 6677 voti pari al 52,95% delle preferenze, diventando il primo Sindaco Donna di Cerveteri.

“È stata una lunga campagna elettorale, durante la quale abbiamo incontrato ogni giorno i cittadini, recandoci in ogni angolo del territorio e ascoltando le necessità di tutti, illustrando il nostro programma e dando dimostrazione di rimanere sempre coerenti, rispettando i nostri valori e ideali”.

“Insieme abbiamo realizzato un grande sogno – prosegue la Gubetti – per la prima volta la città sarà amministrata da una donna, prima Sindaco di tutto il Litorale a nord di Roma e per la prima volta nella storia di Cerveteri una squadra di governo ottiene per la terza volta consecutiva il consenso della città. Lavoreremo da subito per continuare con un progetto di rilancio della città”.

“Davanti a noi abbiamo cinque anni di sfide importanti – prosegue Elena Gubetti – dobbiamo avviare i lavori , già finanziati con i fondi del PNRR e della Regione Lazio, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, investire gli oltre 2milioni di Euro del Piano di Rigenerazione Urbana per le aree verdi, lavorare per il rilancio e la valorizzazione delle Frazioni e portare a compimento tutti i progetti già in essere”.

“Un grande ringraziamento – conclude la Gubetti –per tutta la mia squadra di candidate e candidati che sono stati fondamentali per raggiungere questo importante obiettivo. Infine, un ringraziamento davvero di cuore, lo rivolgo a tutte le cittadine e I cittadini che in queste settimane mi hanno incoraggiato e sostenuto con la loro stima il loro affetto la loro amicizia! Grazie a tutti! Siamo già al lavoro per la città!”