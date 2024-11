Il suo sogno è arrivare in serie A

E’ considerato tra i migliori fischietti di Serie C. All’ultimo anno nella categoria, in attesa del salto in serie A e B, Andrea Ancora, ladispolano doc, è reduce da una gara di cartello, il derby tra Catania e Trapani. Il fischietto della sezione di Roma 1, perito informatico, è al quinto anno nella CAN -C. Nella stagione che è iniziata da due quasi tre mesi, è stato incaricato ad arbitrare gare di un certo interesse, sia per la classifica, sia per il valore agonistico del match.