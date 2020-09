Share Pin 7 Condivisioni

Si è spento all’età di 71 anni

È morto lo storico d’arte Philippe Daverio

Lutto nel mondo dell’arte, si è spento all’età di 71 anni il critico Philippe Daverio. Il divulgatore si è addormentato nella notte mentre si trovava all’Istituto dei Tumori di Milano.

A darne la triste notizia sui social, la regista Andree Ruth Shammah: “Amico mio il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina”.

Docente, saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano e personaggio televisivo di grande notorietà sarà ricordato da tutti come una persona buona di grande cultura ed umanità.

Numerosi i messaggi di cordoglio che riempiono il web dalle prime luci dell’alba.

“Una gravissima perdita per il Paese, per Milano, per la cultura, per tutti noi” ha detto il presidente dell’Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati.

“Con Philippe Daverio scompare uno dei grandi protagonisti della vita culturale di Milano degli ultimi decenni” commenta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala