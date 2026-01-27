Il prossimo 22 febbraio si completa il primo quinquennio del Trofeo Città di Ladispoli, che nel corso di questi anni è diventato una classica del calendario nazionale Fidal sui 10 km. Merito anche di un percorso decisamente filante, tutto su strada asfaltata a parte 400 metri su sterrato che i corridori dovranno ripetere due volte. Il tracciato però è tutto pianeggiante e questo favorisce anche l’ottenimento di ottimi tempi validi per le graduatorie federali.

La storia della gara dice che il protagonista assoluto è Luca Parisi, vincitore delle prime tre edizioni, ma che lo scorso anno ha perso il primato della gara andato al mezzofondista azzurro Mohammed Zerrad in 30’10”.

E’ già tempo di Trofeo Città di Ladispoli

Fra le donne gli ultimi due anni sono stati nel segno di Sara Carnicelli, che ha anche il record della corsa in 34’41”.

La prova prenderà il via alle ore 9:30 da Via Corrado Melone, davanti al Parco di Palo. Le iscrizioni stanno affluendo già in gran quantità, grazie anche al costo popolare di 16 euro da versare entro il 16 febbraio per poi passare a 20 euro. Insieme alla prova lunga è prevista anche la passeggiata ludico-motoria di 2,3 km che ha un costo di 5 euro.

Previsto un montepremi di 720 euro suddiviso fra i primi 3 uomini e donne assoluti. Un riconoscimento andrà anche ai primi 5 di ogni categoria, oltre alle prime 5 società. La gara è intitolata alla memoria di Roberto Minisini.