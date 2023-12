Doppio evento culturale a Bracciano Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre –

Tre eventi culturali per tutti a Bracciano Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre. Col patrocinio del Comune di Bracciano. Dalle ore 15.30 alle 17.30 negli spazi del Museo civico di Bracciano un’attività didattica pensata per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 17 anni: “trame e pattern”; un percorso di visita finalizzato a esplorare le tecniche artistiche del passato provando a conoscerne e rivitalizzarne la storia e le tradizioni anche attraverso un laboratorio in cui ogni partecipante avrà a disposizione bombolette spray, colori, fogli rigidi e stencil per divenire protagonista di un vero e proprio processo creativo ispirato al Movimento ottocentesco di Art and Crafts. Il 17 Dicembre Dalle ore 15.30 alle 17.30 appuntamento sempre negli spazi del Museo civico di Bracciano per un’attività didattica pensata per i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni: “ABC etrusco”, un laboratorio pensato per l’esplorazione del mondo etrusco tramite quiz e giochi di squadra. Prenotazioni allo 06 99805106 dalle 9 alle 13 e/o scrivendo a [email protected] per ricevere tutte le informazioni sulle attività in programma! La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile fino le 24 ore precedenti. Sempre 16 dicembre ore 16 presso l’Archivio storico di Bracciano ROCKYMARCIANO BLUES – Narrazione con ascolto di brani musicali di e con Marco Pastonesi. Storie di boxeur e storie di bluesmen (e di blueswomen). Su tutti, Rocco Marchegiano, diventato Rocky Marciano. Ingresso libero.