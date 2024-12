Doppio allarme bomba a Roma, artificieri in azione al tribunale di piazzale Clodio e in Cassazione –

Una segnalazione arrivata da una telefonata anonima al 112, per un doppio allarme bomba. L’allerta è scattata questa mattina, rispettivamente per i due palazzi quello di Cassazione e il tribunale di Roma.

Immediato l’intervento degli artificieri, che sono sul posto al fine di mettere in sicurezza e bonificare l’area, anche se per il momento non viene segnalata nessuna evacuazione.

La segnalazione sembrerebbe essere arrivata, mentre all’interno si dibatte l’udienza del processo regeni e nel pomeriggio è prevista la sentenza sulla strage del Rigopiano.