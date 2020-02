Condividi Pin 10 Condivisioni

Il suo triste racconto sui social

Donna del luogo truffata e rapinata a Roma



“Mi permetto di pubblicare questo lungo post affinché facciate attenzione tutti. Quello che mi è capitato a Roma è successo anche s ladispoli. State attenti e non ci cascate come ho fatto io. “Ieri mattina davanti a scuola dopo aver parcheggiato scaricavo la macchina per portare tutto a scuola. Un uomo elegante nel frattempo parcheggia un suv poco distante da me e cammina verso scuola. Pochi istanti dopo si ferma e mi chiede se quel paio d’occhiali a terra con degli spicci sono i miei. Io rispondo di no e penso che quegli occhiali da bambina con i soldi siano di qualche alunna che frequenta le elementari. Mi chiede ancora se posso portare io gli occhiali con i soldi al bidello e me li porge. Nel frattempo realizzo che da qualche istante ho la macchina aperta e la borsa sul sedile… quando mi girò vedo un altro uomo correre via con la mia borsa. In un istante mi ritrovo solo con le chiavi della macchina in mano e niente più… ancora sono sottosopra visto che in 10 minuti sono riusciti a svuotare anche il mio c/c”

È questo lo sfogo di una cittadina che ha subito un furto, al termine di un raggiro avvenuto in pochissimi istanti