Domenica l’inaugurazione dei pontili di Anguillara e Trevignano

Saranno destinati all’attracco della Motonave Sabazia II

Città metropolitana di Roma Capitale e Consorzio Lago di Bracciano fanno sapere che l’inaugurazione dei Pontili di attracco della Motonave Sabazia II di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, si terrà domenica 23 febbraio alle 10.30, al Pontile di Anguillara Sabazia, e alle 11.30 al Pontile di Trevignano Romano.

Come potete leggere dal programma in allegato, i due pontili saranno collegati dal viaggio della Motonave Sabazia, riservata a autorità e stampa, che partirà dal molo di Bracciano – Pontile degli Inglesi, Lungolago G.Argenti – alle ore 9.30, per raggiungere la prima tappa.

Saranno presenti il Presidente del Consorzio di navigazione, avv. Francesco Pizzorno, il Consigliere delegato all’ambiente della Città metropolitana di Roma Rocco Ferraro e il Capo Segreteria del Sindaco Roberto Gualtieri in Città metropolitana, Emiliano Minnucci, assieme ai Sindaci di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano e alle altre autorità civili e militari presenti.

I lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza delle barriere che comprendono i due moli sono iniziati a novembre 2024. Dopo la ripartenza della Motonave Sabazia II, la Città metropolitana di Roma Capitale ha sostenuto la realizzazione di importanti interventi strutturali, sia per il restauro e la messa in sicurezza della sede operativa del Consorzio Lago di Bracciano, sia per i pontili di attracco nei due Comuni lacuali.