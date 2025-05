L’evento si è svolto lo scorso lunedì 5 maggio 2025 presso la sede diplomatica del paese sudamericano a Roma

Doc Italy e Ambasciata d’Argentina rinnovano e celebrano con successo il “Malbec Day” –

Un brindisi di successo, quello avvenuto nell’ora di pranzo di lunedì 5 maggio 2025, presso l’Ambasciata d’Argentina a Roma, a partire dalle ore 12:00.

Celebrato infatti il “Malbec Day”, a cura dell’Associazione Nazionale Doc Italy, presieduta da Tiziana Sirna.

In una cornice unica, eccellenze del mondo enogastronomico, giornalisti del settore e rappresentanze delle istituzioni si sono dati appuntamento per conoscere uno degli aspetti del mondo attraverso la degustazione.

Omaggiato il “Malbec”, vino simbolo dell’Argentina, occasione che ha permesso a Doc Italy di rinnovare la partnership con l’ambasciata.

Vitigno a bacca rossa, originario del Sud della Francia, divenuto di successo in Sud America, il Malbec si caratterizza per vini dal colore intenso, con generose caratteristiche di frutti neri, acidità equilibrata e tannini morbidi. Viene imbottigliato da solo o come parte di un blend bordolese.

Tiziana Sirna

“Doc Italy – dichiara la Presidente Sirna – dal 2018 ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Ambasciata d’Argentina, interagendo ad oggi con tre ambasciatori Arnaldo Tomas Ferrari, Roberto Manuel Carlés, Marcelo Martin Giusto, grazie alla Responsabile eventi e turismo dell’ambasciata Vanesa Di Martino Creide. Insieme all’istituzione diplomatica Doc Italy annualmente porta a compimento quattro eventi, il più importante però è proprio il Malbec Day. L’iniziativa punta a promuovere e commercializzare prodotti argentini di punta, su tutti carni e vini. L’argentina è il primo produttore al mondo di Malbec, circa il 90%. Per noi era importantissima questa data, che conta circa 100 invitati totali, tra personalità delle istituzioni, diplomatici, giornalisti enogastronomici e turistici e gruppi di acquisto, in cui si parla di Malbec, esposto in prima battuta da produttori del tipo, sommelier e l’ambasciatore. In questo percorso Doc Italy reinterpreta le ricette tipiche del Paese ospitante tramite prodotti e grandi maestri italiani, scelti per l’occasione i massimi rappresentanti nei loro settori.”

L’intera manifestazione si è svolta secondo il seguente programma: Presentazione dell’evento a cura della Dott.ssa Creide; intervento di “S.E. Marcelo Martin Giusto”, Ambasciatore d’Argentina in Italia, che successivamente ha inoltre conferito alcuni attestati di merito; intervento dell’Addetto Economico e Commerciale “Denise Preguica”, sulla situazione economica vitivinicola; Saluto Aereolinaes Argentinas; Ringraziamento a Doc Italy; Inizio della degustazione guidata, presentazione della ruta del vino argentino e promo Argentina; Degustazione Doc Italy Viaggio Attraverso le Eccellenze con Grandi Maestri e prodotti di nicchia “Doc Italy Selection”.

Provenienti da ogni parte dello stivale, Doc Italy per l’occasione ha messo in campo i seguenti Grandi Maestri: Marco Amoriello, Maestro Pizzaiolo; Marco Rufini, Maestro Pizzaiolo; Filippo Rapini, Sommelier; Salvo Cravero, Chef; Luca Pezzetta, Maestro Pizzaiolo; Bruno Brunori, Chef; Francesco Dioletta, Maestro Gelatiere; Arcangelo Patrizi, Maestro Pasticcere; Gennaro Galeotafiore, Chef; Federico Molinari, Maestro Gelatiere; Luigi Conte, Maestro Pasticcere; Pasquale Fornito, Maestro Pizzaiolo; Francesca Di Mario, Maestra Macellaia; Elio Testa, Maestro Affinatore; Luca Di Francesco, Maestro Pizzaiolo; Luca La Salandra, Coffee Expert & Lait Art; Nicola Barbaro, Maestro Pizzaiolo; Martina Sera, Maestra Macellaia; Fedele Guida, Maestro Pizzaiolo; Michele Loverre, Maestro Macellaio.

Per il Malbec Day: Maestro Gianluca Mattiozzi, GM Shop; Dott. Modesto Magri, Molino Magri, che ha brandizzato l’intero materiale di comunicazione e di supporto operativo all’evento; Dott.ssa Tiziana Belocchi, Lattesano; Dott. Francesco Magristro, Kma Studio.

Organizzazione Doc Italy: Dott.ssa Patrizia Cermignani; PH Salvatore Arnone; Dott.ssa Guendalina Stabile; Anchorman Anthony Peth; Dott.ssa Giorgia Stabile; Dott. Marco Di Marzio, Ufficio Stampa; David Vinci, Steward; Riccardo Apiceni, Steward; Federico Nava, Steward; Valerio Monti, Video.

Produttori vitivinicoli argentini presenti: Bodega Bianchi; Malvinas; Rutini Wins; Fin del Mundo; Vinos de Potrero; Colomè; Emenigo Wines; Bodega Catena Zapata; Zuccardi Serie A; Pulenta Estate; Saurus Select; Tempus Alba Reserve; Norton Reserve; Escorihuela Gascòn 1884; Los Haroldos Estate; Séptima; Salentein Barrel Selection; Don David Reserve; Albarrosa; Malbicho; Matias Riccitelli “Hey Malbec”.