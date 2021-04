Share Pin 4 Condivisioni

Distretto sociale, Anna Lisa Belardinelli: “I più fragili meritano rispetto”

“Lo avevamo detto fin da subito: le responsabilità sono soprattutto politiche: del Sindaco Pascucci e dell’Assessore Cennerilli che continuano a nascondersi dietro un dito!”.

Così io consigliere etrusco in quota FdI, Anna Lisa Belardinelli che aggiunge: “Confermiamo il silenzio denunciato dal Sindaco Grando da parte del Sindaco Pascucci sull’argomento. Io e il consigliere Piergentili, il 9 febbraio scorso, abbiamo presentato un’interrogazione a risposta scritta per conoscere i reali motivi dei ritardi e a chi sono imputabili, avremmo dovuto ricevere una risposta entro 30 giorni, 𝗲𝗯𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗱 𝗼𝗴𝗴𝗶, 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝟲𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶, 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮!

Vogliamo ricordare a questi “chiacchieroni” che in democrazia i diritti della minoranza non sono una gentile concessione della maggioranza, sono appunto DIRITTI che come tali devono essere rispettati. E soprattutto devono essere rispettati e tutelati i diritti delle categorie più fragili che invece subiscono l’assurdo menefreghismo di Pascucci e Cennerilli. E come sempre i consiglieri di maggioranza non vedono, non sentono e non parlano…. anzi no stavolta il consigliere Gnazi ha parlato affermando che che in questa amministrazione di centrosinistra c’è grande attenzione per il sociale…..

Eppure a causa loro sono stati persi centinaia di migliaia di euro destinati proprio al sociale… forse era meglio se continuava a tacere!”