Share Pin 0 Condivisioni

Se ne dovrebbe parlare domani in un incontro con il ministero della salute

Discoteche, a quando la riapertura? –

Discoteche, a quando la riapertura?

Con l’Italia finalmente tutta in zona gialla e in zona bianca e con la prospettiva che già tra qualche settimana tutte le Regioni potranno essere promosse a zona Bianca, ci si chiede quando le discoteche potranno finalmente riaprire i battenti?

Il settore, è uno di quelli che più ha risentito delle restrizioni imposte dal Governo insieme alle attività di ristorazione, cinema, teatri, palestre ….

E ora ci si chiede quando finalmente si potrà tornare in pista. La risposta potrebbe arrivare già domani. Come riporta Adnkronos infatti, secondo indiscrezioni trapelate si dovrebbe tenere un incontro con il Ministero della Salute proprio per discutere della riapertura delle discoteche.

Ma il presidente nazionale Silb – Fipe, Maurizio Pasca dice di non esserne stato informato. “In ogni caso – ha detto – siamo pronti a collaborare per riaprire discoteche e locali da ballo in piena sicurezza”.

Pasca annuncia che sarà chiesta la riapertura “con green pass, cioè potranno entrare in discoteca coloro che sono vaccinati, che hanno contratto e sono guariti dal virus o che hanno tamponi negativi nelle 36 ore precedenti. Insomma – ha proseguito Pasca – siamo pronti a creare delle ‘bolle di sicurezza’ nei locali da ballo”.

Per il presidente nazionale Silb – Fipe, c’è bisogno di programmazione “e per questo non vogliamo riaprire domani, ma il 21 giugno verrà abolito il coprifuoco su tutto il territorio nazionale e programmare una riapertura i primi di luglio darebbe la possibilità di poter salvare almeno la stagione estiva”.

“Riaprire in sicurezza per dare divertimento sano e sicuro – ha concluso Pasca – anche perché altrimenti tre milioni di ragazzi, nel fine settimana specialmente, con le discoteche chiuse andranno ad affollare, andranno ad assembrarsi nelle piazze o in luoghi non controllati: meglio le discoteche dove invece il controllo c’è”.

(torna a baraondanews)