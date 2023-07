Discariche abusive nei pressi dei due ponti nella zona del Marangone: oggi il sopralluogo tra comune di Santa Marinella e Autostrade

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo congiunto con Autostrade per l’Italia per verificare la situazione ormai insostenibile delle discariche abusive presenti presso i due ponti autostradali nella zona del Marangone, subito dopo Prato del Mare, nel tratto al confine del territorio di Santa Marinella. L’incontro si è tenuto alla presenza del sindaco Pietro Tidei, dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, del consigliere delegato all’ambiente Alessio Magliani e del generale Leonardo Rotondi. “Abbiamo convenuto con Autostrade per l’Italia – ha dichiarato il primo cittadino di Santa Marinella – ad una pronta soluzione per contrastare l’abbandono improprio dei rifiuti in strada. Con il posizionamento di new jersey da parte di Autostrade per l’Italia – spiega Tidei – possiamo impedire il passaggio ai veicoli che solitamente percorrono i tratti interessati scaricando i rifiuti abusivamente, lasciando al contrario il solo ed unico accesso a pedoni e biciclette. In questo modo l’area potrà essere continuamente monitorata, grazie all’utilizzo di foto trappole attive 24 ore su 24. Successiva sarà l’installazione alla fine della strada di Prato del Mare di un cartello segnaletico per indicare la chiusura del tratto, dando però la possibilità ai soli autorizzati di poter percorrere soltanto la prima parte del percorso. Nelle prossime settimane continueremo a verificare l’andamento di tali provvedimenti al fine di migliorare la situazione, eventualmente integrandola con ulteriori interventi. Si ringrazia la società Autostrade per l’Italia per la disponibilità e la fattiva collaborazione” ha concluso il sindaco Pietro Tidei.

Così in una nota iI Sindaco Pietro Tidei