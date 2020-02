Condividi Pin 1 Condivisioni

Convocata per stamani presso il Consiglio regionale del Lazio una manifestazione dei cittadini della Valle Galeria contro l’ipotesi di realizzazione di una nuova discarica

”Discarica a Monte Carnevale, oggi in Regione ma presto si tornerà in Campidoglio”

La protesta dopo il Campidoglio si sposta dunque alla Pisana per richiamare l’attenzione anche dei Consiglieri regionali.

Presente alla Manifestazione anche Raniero Maggini, Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana che dichiara:

“Fanno bene i cittadini della Valle Galeria a portare la protesta all’attenzione del Consiglio regionale, è importante che tutti gli attori interessati nella vicenda di Monte Carnevale, dove il Comune immagina la nuova discarica, vengano sensibilizzati. Ma la protesta dovrà tornare presto in Campidoglio.

L’indicazione da parte del Comune di Roma di Monte Carnevale assume infatti i toni della provocazione ed è pertanto il Comune che con serietà e responsabilità dovrà cambiare passo sulla gestione dei rifiuti nella Capitale, cancellando Monte Carnevale dalle proprie previsioni e magari facendo chiarezza in merito ai rapporti con AMA. Ci domandiamo infatti se non si riesce a garantire almeno un corretto servizio di raccolta come si può immaginare di vincere sfide ben più ambiziose? “