Oggi è possibile superare le barriere architettoniche grazie a nuove soluzioni tecnologiche discrete ed efficaci

Faboc Due è un’azienda che progetta dispositivi in grado di aiutare i disabili a superare le barriere architettoniche da oltre 30 anni. Crea prodotti di qualità per enti pubblici o privati cittadini avvalendosi delle più moderne tecnologie per realizzare impianti eleganti e funzionali. Piccole rampe di scale o dislivelli non saranno più un problema con le piattaforme elevatrici Faboc Due, facili da usare e di altissima qualità.

Faboc Due: a supporto delle disabilità

Faboc Due da sempre si è dedicata alla progettazione e alla produzione di macchinari professionali per le automazioni. Dal 1995 ha iniziato a realizzare dispositivi in grado di aiutare le persone disabili o con ridotte capacità motorie, creando a una linea a loro dedicata che può aiutarli nella vita di tutti i giorni. Da quel momento la mission dell’azienda è diventata quella di supportare la propria clientela nel superare le barriere architettoniche grazie alla grande disponibilità di prodotti, come la piattaforma elevatrice disabili di Faboc Due. La tecnologia che sta sotto a ogni sistema è all’avanguardia, questa va di pari passo alla facilità di utilizzo che rendono tali dispositivi accessibili da tutti. L’azienda realizza moltissimi progetti, anche personalizzabili, sempre nel rispetto della normativa europea e preservando l’estetica degli spazi: la maggior parte delle soluzioni non da nell’occhio si mimetizza nell’ambiente ma è perfettamente funzionale. Inoltre c’è da sottolineare che tutti i prodotti sono progettati e realizzati in Italia.







disabilità motorie: abbattere barriere architettoniche con Faboc Due

Come abbattere le barriere architettoniche

Le proposte di Faboc Due per abbattere le barriere architettoniche sono varie, perfette per aiutare i disabili o gli anziani ad affrontare piccoli o grandi dislivelli: pochi gradini per accedere all’uscio di casa e scalinate ripide per salire ai piani superiori non saranno più un problema se si usano i macchinari adatti. Questi possono essere installati in qualsiasi spazio, sia in private abitazioni che nei luoghi pubblici.

I prodotti più richiesti sono:

Onestep, prefetto per colmare un'altezza di massimo 22 cm, proprio quella di un gradino, riesce a sollevare fino a 300 kg e quando non viene usata è perfettamente invisibile. La superficie può essere rivestita con qualsiasi tipo di materiale, dal parquet alle mattonelle, per armonizzarla all'ambiente dove viene istallata. Su richiesta Faboc Due può progettare un modello con una pulsantiera integrata così che l'utente possa attivarla da solo;

X-slim, ideale per superare altezze maggiori di 80 cm. Ha un sistema a scomparsa che permette di nascondere il meccanismo che eleva la struttura alla vista quando non utilizzata. Può essere rivestita con differenti materiali per armonizzarsi all'ambiente. A differenza della precedente, ha delle protezioni perimetrali e può essere dotata di un cancello per renderla ancora più sicura. Inoltre presenta un dispositivo che riesce a individuare la presenza di corpi estranei nella parte bassa del sistema che potrebbero impedirne il corretto funzionamento;

Z-slim, oltre che innalzarsi di 80 cm riesce anche a far slittare il piano dove si trova l'utente in avanti di un metro. Questo meccanismo è l'ideale per superare non un solo gradino ma piccole gradinate che si trovano in locali o abitazioni. Come le altre può essere mimetizzata perfettamente all'interno dell'ambiente perché quando non viene usata, se rivestita con i materiali corretti, è praticamente invisibile. Per la sicurezza di chi la usa presenta delle protezioni perimetrali e può essere dotata di una pulsantiera che l'utente può azionare autonomamente;

, oltre che innalzarsi di 80 cm riesce anche a far slittare il piano dove si trova l’utente in avanti di un metro. Questo meccanismo è l’ideale per superare non un solo gradino ma piccole gradinate che si trovano in locali o abitazioni. Come le altre può essere mimetizzata perfettamente all’interno dell’ambiente perché quando non viene usata, se rivestita con i materiali corretti, è praticamente invisibile. Per la sicurezza di chi la usa presenta delle protezioni perimetrali e può essere dotata di una pulsantiera che l’utente può azionare autonomamente; Parigi-A, si innalza di 200 cm quindi permette di superare barriere architettoniche abbastanza consistenti senza che ci sia bisogno di una cabina per accogliere gli utenti. Si tratta di una sorta di mini ascensore con una struttura in vetro e acciaio che lo rende molto elegante e funzionale. Ha un meccanismo a pantografo che, quando non viene usato, è completamente invisibile. Parigi- A presenta un sistema di sicurezza integrato e può essere personalizzato a piacere.

Tutti i prodotti visti fino a ora hanno una garanzia di ben 2 anni perché la Faboc Due è certa della qualità di ciò che vende.

