Dipendenti comunali Cerveteri, è ancora scontro tra le sigle sindacali

Al centro della discussione le modifiche al regolamento delle progressioni orizzontali apportate con delibera di giunta del 29 dicembre. La Uil: “Non esiste alcuna disparità tra dipendenti provenienti da altri enti”

Singolare la replica di una sigla sindacale, che preferisce non essere citata e pertanto ne rispettiamo la volontà, ad un precedente comunicato nel quale la Uil rispondeva a difesa della posizione assunta e alla tacciata incoerenza sindacale, dopo un anno di battaglia a difesa dei dipendenti comunali di Cerveteri, tutti.

Siamo felici di comprendere che anche la sigla sindacale non citabile riconosce la necessità di modificare quegli stessi criteri definiti discriminatori dalla Uil, stabiliti per le progressioni di carriera dei dipendenti comunali.

In sostanza quindi, la sigla sindacale non citabile, ammette di essere d’accordo con le modifiche apportate al regolamento per i criteri menzionati, ritiene però nel contempo che non si debba procedere ad adottarle. Come dire sappiamo che stiamo sbagliando ma vogliamo continuare a sbagliare. Curioso pertanto, che ci vengano pubblicamente fornite improprie lezioni di coerenza che restituiamo volentieri al mittente.

Oltre al concetto di coerenza suggeriamo di approfondire meglio anche quello di informazione. Infatti, in merito alle progressioni economiche di carriera della Città Metropolitana di Roma Capitale, non esiste alcuna disparità tra dipendenti provenienti da altri enti. Invito, pertanto, la sigla sindacabile innominabile e chiunque volesse verificare, di consultare sul sito istituzionale dell’ente il Contratto decentrato vigente sottoscritto in data 30.12.2019 in particolare l’art. 20 rubricato “Criteri generali per le progressioni economiche orizzontali” applicato e riconosciuto ai dipendenti metropolitani, che prevede gli stessi criteri per tutti a prescindere che siano transitati o meno per mobilità da altri enti. La verità è figlia del tempo!

Rita Longobardi

Delegata territoriale

Uil Fpl Roma e Lazio