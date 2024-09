Dinamo Ladispoli, tra tradizione e modernità: venerdì sarà svelata la nuova maglia

La Pallacanestro Dinamo Ladispoli, in attesa del debutto in Campionato il 12 Ottobre sul campo della Lazio Basket, è pronta a svelare la nuova maglia per la stagione 2024/25.

Sara’ la terza divisa fatta in collaborazione con Ludma, l’azienda romana che da oltre 30 anni si distingue per la produzione di abbigliamento Made in Italy per società sportive; dopo la prima, storica, realizzata 2 anni fa per coronare la conquista sul campo del titolo di Serie D, e dopo quella fatta lo scorso anno per la squadra Amatori che ha poi vinto il titolo regionale UISP e il Trofeo Nazinale Galleri a Rimini, questa sara’ una divisa la cui presentazione e’ certamente tra le piu’ attese visto che promette di introdurre novita’ stilistiche interessanti pur rimanendo fedele alla tradizione del club.

Il design include nuovi colori e, ovviamente, il logo del nuovo Title Sponsor Sanitaria 2021; la maglia vuole in qualche modo richiamare le origini stesse del nome Dinamo, che dal greco “dynamis” significa “forza”, “energia”, “potenza” , ovvero la capacita’ di fare qualcosa e di farla velocemente, tutte cose che nel logo della squadra ladispolana sono rappresentate da un fulmine.

Ed e’ per questo che entrambi i completi di gioco, quello “chiaro” casalingo e quello “scuro” per le trasferte, combinano un motivo di fondo di stile molto contemporaneo a inserti laterali e rifiniture sul colletto molto piu’ tradizionali.

Il design alla fine, come tutti i design, potrà piacere o meno, certamente però testimonia la continua ricerca di progresso e innovazione del club, e si spera possa essere di stimolo per giocatori e tifosi nell’esplorare nuovi orizzonti e porsi obiettivi sempre più sfidanti. L’appuntamento per tutti i “curiosi” è quindi per VENERDI 27 Settembre alle 18:00 al PalaSorbo, quando tra una coreografia e l’altra della dance crew delle “Ultras Girls Dinamo”, sarà svelata la nuova maglia