Dimensionamento scolastico a Cerveteri, domani Consiglio comunale aperto

Il Sindaco Gubetti: “Scelta non condivisa con i territori dalla Regione Lazio, daremo battaglia”

“Una scelta scellerata, frutto di un percorso non condiviso, basata esclusivamente su calcoli numerici che avrà ricadute enormi sulle scuole del territorio. Proprio per questo, domani a Cerveteri si terrà un Consiglio comunale in adunanza aperta sul tema del Dimensionamento scolastico, che nella nostra città colpisce due istituti territorialmente lontani tra di loro come il Don Milani di Valcanneto e l’istituto Marina di Cerveteri.

Ma che in ogni territorio presenta criticità enormi. A nulla sono serviti gli incontri in Regione con l’Assessore Schiboni, dove insieme agli altri Sindaci abbiamo chiesto la sospensione immediata della delibera Regionale del 4 gennaio 2024 e l’apertura di un tavolo di lavoro che, pur con la necessità di un percorso rapido, permetta di evitare i problemi evidenziati più volte ed accolga le proposte di dimensionamento sostenibili dalle comunità locali. La richiesta dei Sindaci è fondata sulla necessità di evitare l’insorgere di problemi nel percorso di dimensionamento, che creano disservizi piuttosto importanti, e nello stesso tempo evitare che si consolidi una situazione non più correggibile con i successivi interventi per gli anni a venire. Domani sarà un momento importante di condivisione e informazione con i rappresentanti di altri Comuni interessati e alle famiglie, per dare voce ai territori che sono stati completamente ignorati. Ai cittadini tutti, chiedo di assistere al Consiglio comunale di domani”.

A dirlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri nel ricordare la seduta di Consiglio comunale aperto che si terrà domani, martedì 6 febbraio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

“La Regione Lazio non ha ascoltato i territori e nonostante le nostre richieste dei giorni scorsi, ad oggi non abbiamo avuto aperture per il prossimo anno scolastico – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – ci vediamo dunque messi all’angolo, noi come Comuni e le scuole, impossibilitati a far fronte alle reali esigenze delle famiglie. Stiamo già valutando con tutte le parti coinvolte dalla decisione della Regione Lazio se intraprendere un’azione giurisdizionale per l’impugnazione di questo atto. Domani, affronteremo questo argomento nella massima assise cittadina e per tale occasione interverranno molti esponenti del mondo della scuola e delle Istituzioni, tra cui la Consigliera regionale Eleonora Mattia e il Presidente di Anci Lazio Riccardo Varone. Sarà un momento di confronto e di grande democrazia: per chi non potesse essere presente, può seguire i lavori dell’Aula collegandosi al sito istituzionale del Comune di Cerveteri, dove come sempre, i lavori saranno trasmessi in diretta streaming”.