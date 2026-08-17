L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Non un semplice spettacolo teatrale, ma il racconto di chi pone informazione e verità al primo posto”. Ingresso con biglietto, tagliandi disponibili su TicketOne

“Diario di un trapezista”: Sigfrido Ranucci porta a Cerveteri vita privata e le grandi inchieste giornalistiche –

Giornalista d’inchiesta, conduttore e autore televisivo: dagli anni ’90 è uno dei volti principali dell’informazione a livello nazionale e dal 2017 anchorman di Report su Rai Tre. Più volte premiato per la sua attività di inchiesta ed impegno contro il malaffare e la criminalità organizzata, sbarca a teatro e sul palcoscenico del Parco della Legnara: a Cerveteri, martedì 25 agosto alle ore 21:30 arriva Sigfrido Ranucci con “Diario di un trapezista”, un viaggio intimo e personale del giornalista, tra episodi di vita professionale e privata, indagini scomode e le conseguenze, purtroppo anche gravi che ne sono derivate, incontri inaspettati e scelte che hanno cambiato il corso e l’evolversi delle sue inchieste e della sua esistenza. La serata prevede il pagamento di un biglietto d’ingresso. Tagliandi disponibili su TicketOne.it e presso la libreria Mondadori Bookstore di Cerveteri.

“Sigfrido Ranucci non è solamente un Giornalista con la lettera maiuscola, ma un uomo che ha scelto di mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari in favore della verità, della legalità e della giustizia – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – le sue inchieste su Report non hanno mai lesinato nessuno: il suo rappresenta un servizio pubblico a tutto tondo, svolto con professionalità e conoscenza per mettere a conoscenza lo spettatore anche degli aspetti più oscuri della nostra società. Ospitare un suo spettacolo all’interno dell’offerta culturale della nostra città è un vero e proprio privilegio: non sarà infatti un semplice monologo, non un racconto, ma un vero e proprio spaccato della società odierna, del lavoro che il mondo del giornalismo e di tante testate giornalistiche svolgono per far emergere sempre la verità e la giustizia”.

“Ed è proprio durante l’evolversi della serata che scopriremo il “Sigfrido Ranucci trapezista” – aggiunge Francesca Cennerilli – un uomo, un professionista, un padre di famiglia sempre in bilico tra voglia di informazione e di verità e pericolo, coraggio e fragilità, quella fragilità che in più occasioni, come anche ha dimostrato la cronaca nazionale, hanno tentato di minare. Ranucci, ci offrirà un monologo potente, sincero e pieno di verità, in cui racconterà ciò che non si vede in Tv, ma che ha reso possibili le inchieste più celebri del giornalismo italiano”.

Precederà lo spettacolo di Sigfrido Ranucci, l’incontro con Matteo Nucci, secondo classificato al “Premio Strega 2026” con “Platone”, il romanzo che per la prima volta ripercorre la vita del più grande filosofo di sempre. Un evento curato dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri, che aggiunge un nuovo tassello alla già ricca programmazione di presentazioni letterarie del periodo estivo.