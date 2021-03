Share Pin 1 Condivisioni

Insieme a lui sono stati denunciati in stato di libertà altri 2 giovani

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato della squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, nel corso di mirato servizio di prevenzione dei reati in genere ed in particolare quelli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti giovanili, hanno fermato per un controllo un’auto con a bordo 3 ragazzi.

Detenzione e spaccio: in manette 21enne di Civitavecchia

Notando il particolare nervosismo dei giovani, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato 154 grammi di hashish che due dei ragazzi nascondevano negli slip.

Gli investigatori, in considerazione dello stupefacente sequestrato e dei precedenti di C. M., già recentemente arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno esteso il controllo anche alle loro abitazioni.

Proprio presso l’abitazione del 21enne sono stati rinvenuti altri 5 grammi di hashish, diversi ritagli di cellophane ed altro materiale che sarebbe servito per il confezionamento delle singole dosi.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria C.M. è stato arrestato mentre gli altri due giovani, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati in stato di libertà per rispondere del reato di concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti.

