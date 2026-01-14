Il direttore sportivo ai tifosi: “Spero siano in tanti all’Angelo Sale”

Quello di domenica a Ladispoli è un derby speciale anche per il ds del Cerveteri Oberdan Scotti, che fino a qualche stagione fa occupava il medesimo ruolo con la società rossoblù, ottenendo dei buoni risultati. Una gara molto sentita anche tra molti giocatori etruschi, alcuni dei quali hanno un passato con la maglia ladispolana.

“E’ una partita particolare per me, sicuramente sarà una gara molto sentita, dove la parola d’ordine dovrà essere una, correttezza – incalza Scotti – . A Cerveteri, piazza da un passato importante, si sente la passione per la squadra, c’è molto attaccamento ai colori. Mi piace e mi diverte lavorare in un’ambiente dove si sente il sapore del calcio popolare, ti rendi conto che la gente ha voglia di vincere e gioire. I tifosi sono molto presenti, costituiscono l’arma in più della squadra, a cui fa effetto vedere persone che li seguono. Per domenica cosa dire, è un derby. Non conta la classifica, si sa. Pronostici non si posso fare, sarà solo il campo a dire la verità sono gare che si risolvono per episodi. Posso dire che vedo un gruppo compatto, legato da un cordone ombelicale. Noi vogliamo vincere non tanto per la classifica, quanto per i cerveterani”.