Per la prima volta nella storia calcistica , Ladispoli e Cerveteri si affrontano con le due formazioni femminili, impegnate nel campionato di Eccellenza. Domenica alle ore 18 allo stadio Angelo Sale è in programma il derby, valido per la terza giornata. Una gara molto attesa che trascinerà sugli spalti tanti curiosi. La formazione ladispolana è al quinto anno in Eccellenza, che ha condotto con grandi risultati, arrivando tra le prime. Le cugine , invece, è al primo anno in Eccellenza e non possono godere della stessa esperienza delle ladispolane che domenica giocheranno per vincere. I due tecnici, Catia Perigli (Ladispoli) e Jacopo Lenzi (Cerveteri), si attendono una partita con tanta sportività sia in campo sia sugli spalti. Un duello, quindi, che si annuncia pieno di spunti interessanti. Non mancherà lo spettacolo, di questo ne siamo certi.

