Derby della Via Aurelia, gli ex verdeazzurri in coro: “Domenica il Cerveteri vincerà anche senza tifosi” –

Derby della Via Aurelia, gli ex verdeazzurri in coro: “Domenica il Cerveteri vincerà anche senza tifosi”

Vigilia del derby che si giocherà come annunciato nei giorni scorsi, ormai ufficiale, senza i tifosi per l’inagibilità della tribuna del Galli, che riaprirà dalla prossima settimana. Peccato, perchè la sfida tra Cerveteri e Ladispoli è bella ed entusiamante con la gente e il loro calore. Sulla gara di domenica abbiamo interpellato alcuni ex, primo tra tutti Vincenzo Ceripa, che di derby ne ha vinti sia da calciatore che da allenatore. ” E’ una gara che sfugge dall’ordinario, anche se penso che se il Cerveteri giocasse con la spinta dei tifosi sarebbe diverso – dice Ceripa- . Mi aspetto una partita vincente dagli uomini di Superchi, speriamo che alla fine vincano perché sarebbero importantissimi i tre punti ” . Altro elemento, giocatore di lungo corso, è Fabrizo Carbone. ” Non solo da calciatore, ma anche da allenatore ho sfidato il Ladispoli dieci anni fa. Il derby è una gara a se, il Cerveri può vincerla” . Dello stesso pensiero è Renato Consalvi. ” Era il 1991, vincemmo a Ladispoli con un goal del compianto Cordelli . Quella di domenica è una vittoria che ha un peso importante, mi auguro che alla fine vinca il Cerveteri”. Per Stefano De Santis è una gara aperta ad ogni risultato. ” Il Ladispoli è sicuramente una bella squadra, ma noi abbiamo la tigna e il cuore. Possiamo vincere, ne sono sicuro” . A seguire Fabrizio Morelli, cresciuto nel settore giovanile del Ladispoli, ma cerveterano doc. ” Il Cerveteri ha la fortuna di avere un ottimo collettivo, fa leva sullo spirito della squadra. Potrebbe essere questa l’arma vincente ” Per concludere il parere del consigliere comunale Gianluca Paolacci, detto “lu sindaco”. ” Purtroppo si giocherà senza tifosi, mi immagino uno stadio con tanti tifosi, che sicuramente tiferanno a distanza. Ma il Cerveteri vincerà”