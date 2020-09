Degrado pericoloso a Palidoro: siringhe vicino alla scuola

Share Pin 16 Condivisioni

Severini: “L’Amministrazione deve intervenire urgentemente e servono seri provvedimenti”

Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme lancia l’allarme per la situazione pericolosa attorno al plesso scolastico di Palidoro.

“Ci sono siringhe usate, abbandonate a terra tra foglie secche, erba incolta, bottiglie e calcinacci” – dice Severini.

“La cosa più allarmante – aggiunge – è che alcune siringhe hanno l’ago scoperto, il che le rende ancora più pericolose per chiunque passi di lì, soprattutto per i bambini frequentanti la scuola”.







Una situazione preoccupante e indecorosa: “I nostri bambini devono sentirsi al sicuro e non essere minacciati dalla noncuranza di chi abbandona queste siringhe pericolose, unita alla poca attenzione alla pulizia del territorio”.

Severini aggiunge che il referente di Crescere Insieme, Paolo Sbraccia, ha già sporto denuncia una settimana fa sulla situazione.

“L’Amministrazione deve intervenire urgentemente per pulire tutta la zona interessata e servono seri provvedimenti per chi continua con questo scempio. La sicurezza e il decoro non possono e non devono essere sottovalutate” – conclude.