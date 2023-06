Nuovi investimenti previsti per la città di Ladispoli grazie ai finaziamneti del PNRR

Finanziamenti importanti verranno fatti nel Comune di Ladispoli grazie ai soldi del PNRR. “Questo semestre sarà molto impegnativo poichè vedrà l’attuazione e la progettazione di grandi opere, insieme al Sindaco Alessandro Grando” – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis.

“Ci sarà una gara di appalto per un nuovo asilo nido che potrà ospitare circa venticinque bambini nel polo scolastico di Fratelli Bandiera, a Piazzale Nazario Sauro. E’ inoltre in progetto una nuova mensa scolastica e strutture per il tempo pieno in modo da poter aiutare i genitori a conciliare lavoro e famiglia.

In futuro si vorrà investire molto sull’istruzione attraverso la costruzione di laboratori e nuovi spazi per attività extrascolastiche poichè la Città di Ladispoli è in continua crescita e vi è sempre più richiesta nelle scuole.

Necessario, inoltre, sarà l’investimento per il rifacimento del manto stradale. In Estate verrà ripavimentata l’entrata Nord di Ladispoli, mentre per ciò che riguarda le strade di campagna sarà necessario destinare altre risorse. I tecnici stanno mettendo su carta i progetti per la quantificazione della spesa, la situazione è mappata” – fa sapere De Santis.

Per ciò che riguarda l’Auditorium “Massimo Freccia”, l’Assessore fa sapere che i lavori sono rallentati a causa di forti ritardi sulla consegna di alcuni materiali specifici. “Non ci sono scheletri nell’armadio ma è solo una questione tecnica” – ribadisce.

GM