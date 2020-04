Condividi Pin 1 Condivisioni

“La nostra attività non prevede assembramenti. Gli animali vengono consegnati previo appuntamento e vengono ripresi ad un orario da concordare col proprietario”

De Donno: “Chiediamo la riapertura dei centri di toelettatura”-

Nasce il gruppo ” Forza toelettatori per riaprire” siamo ormai 5261 membri tra toelettatori professionisti e proprietari di pet di tutta Italia.

Ci siamo uniti per sensibilizzare le istituzioni affinché alla nostra categoria, quella toelettatori appunto, venga assegnato un codice Ateco a noi consono, in quanto quello attuale fa riferimento ai parrucchieri e alle estetiste.

Le toelettature di tutta Italia sono state tra le prime a chiudere a causa dell’emergenza Covid e, se le cose non cambiano, saranno tra le ultime attività a riaprire impedendo a milioni di animali domestici di ricevere le cure di cui hanno bisogno!

Si vuole portare all’attenzione che, all’interno di ogni Toeletta, noi utilizziamo da sempre (ancor prima dell’emergenza) presidi volti all’igiene nostro e dei nostri clienti pelosi, vedi guanti, mascherine, sanificazione degl ambienti, camici monouso, etc.

La nostra attività non prevede assembramenti, in quanto il cane, il gatto, etc, ci vengono consegnati previo appuntamento e vengono ripresi ad un orario da concordare col proprietario.

Il nostro non è solo un lavoro ” estetico”, ma ci prendiamo cura dei nostri clienti anche e soprattutto per questioni salutari ( vedi bagni medicati, taglio delle unghie, pulizia delle orecchie, etc) in armonia con i veterinari con i quali quotidianamente collaboriamo. E poi, in questo periodo, in cui si ribadisce l’importanza di una scrupolosa igiene, riteniamo importantissimo l’igiene anche dei nostri amici a quattrozampe!



Chiediamo quindi la riapertura dei nostri centri di toelettatura, così da poter permettere ai nostri clienti di ricevere al più presto tutte le cure necessarie volte al loro benessere e a quello dei loro proprietari, garantendo l’utilizzo di tutti i presidi necessari per una salvaguardia loro e nostra.



Serena De Donno