Condividi Pin 1 Condivisioni

“Bocciata dal Sindaco e i suoi sostenitori solo per probabile questione politica”

De Angelis-Orsomando: bocciata la sistemazione di via del Sepolcro-

“E’ stata bocciata dal Sindaco e i suoi sostenitori” -scrive sulla propria pagina social Salvatore Orsomando- “E solo per una probabile questione politica, la sistemazione di via del Sepolcro”.

“Un’ importante strada che avrebbe ovviato ai problemi creati dalla scandalosa situazione di via Settevene Palo, accorciando non solo i tempi per raggiungere l’ospedale di Bracciano, ma aiutando anche le tante aziende che operano in quella parte di territorio”.

“Invece di continuare a dire bugie pubblicate le vostre intenzioni o i vostri progetti per risolvere questo gravissimo problema”.