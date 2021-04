Share Pin 5 Condivisioni

Pascucci: “Saremo pronti a sostenerla in tutte le sedi”

Ddl Zan, il sindaco di Cerveteri: “Ora basta, la legge va approvata subito” –

Ddl Zan, il sindaco di Cerveteri: “Ora basta, la legge va approvata subito”

“Secondo alcune recenti stime, in Italia ogni due giorni avviene un’aggressione di stampo omotrasfobico”. A puntare i riflettori sull’argomento e sul ddl Zan è il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

“Una situazione inaccettabile. La cronaca ci consegna con una frequenza impressionante storie di violenza, emarginazione, ghettizzazione contro ragazzi e ragazze condannati per ciò che amano”.

“All’approvazione del DDL ZAN, disegno di legge contro l’omotransfobia, a tutela di ogni cittadino dalla discriminazione, per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, in queste ore alcuni partiti politici sanno facendo ostruzionismo e c’è chi dice che questo non sia il momento giusto per approvare una legge come questa”.

“È vero: il momento giusto sarebbe stato anni fa. Ma, come spesso accade, sui diritti, quelli previsti dalla nostra Costituzione, siamo sempre in ritardo”.

“Ora basta: la Legge va approvata subito, senza indugio. E, come sempre su questi temi, saremo pronti a sostenerla in tutte le sedi”.

(torna a Baraondanews)