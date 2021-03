Share Pin 11 Condivisioni

Oggi ricade anche il 700 anniversario della morte del Sommo Poeta

Dantedì, un giorno intero dedicato a Dante Alighieri –

“Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura” è forse il verso più noto di Dante Alighieri, quello con cui si apre la Divina Commedia.

Oggi, 25 marzo 2021 cade una ricorrenza davvero speciale per chiunque ami il poeta fiorentino, padre della lingua italiana: non è solo il giorno in cui i dantisti identificano il giorno esatto in cui il viaggio di Dante nei tre regni ha avuto inizio, ma è anche il settimo centenario della sua morte.

Tutta Italia ha dedicato iniziative culturali all’evento: la giornata dedicata a Dante è stata istituita appena l’anno scorso dal ministro Franceschini e quest’anno ha raccolto l’attenzione di enti e associazioni.

Dante, sebbene a molti ricordi più che altro le lunghe ore passate a studiarlo per superare difficili interrogazioni, è comunque un personaggio ancora amato.

Nel 2007 in tanti assistettero in televisione alle letture della Divina Commedia interpretate da Roberto Benigni, segno che il testo trecentesco aveva ancora il suo fascino.

Rai 3, proprio oggi riproporrà lo spettacolo dell’attore toscano “Il Quinto dell’Inferno”, uno spettacolo incentrato sulla vicenda di Paolo e Francesca.

Benigni invece, sarà al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica Mattarella e al Ministro Dario Franceschini, proprio per leggere brani della Divina Commedia e sarà trasmesso in diretta a partire dalle 19:10 su Rai 1.

Sempre su Rai 1, per gli appassionati di documentari, Alessandro Barbero introdurrà in terza serata uno speciale dal titolo “Dante e il potere”.

“Dante ricorda molte cose che ci tengono insieme: Dante è l’unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l’idea stessa di Italia” ha detto Franceschini.

Claudio Lippi