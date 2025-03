Danni da maltempo, albero caduto a Ladispoli: a Cerveteri necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco –

Il forte maltempo di queste ha prodotto danni, seppur lievi, anche ai territori di Ladispoli e di Cerveteri.

Come segnalato dai social, infatti, un albero è caduto lungo la carreggiata di Via Claudia, mentre a Cerveteri fatto simile è avvenuto lungo la Via Settevene Palo.

Riportano i Vigili del Fuoco del distretto etrusco:

Su segnalazione della polizia locale, un nostro equipaggio si è recato prontamente in via Settevene Palo per un albero caduto sulla carreggiata che metteva in pericolo la viabilità. Intervento terminato area messa in sicurezza.