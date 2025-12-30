Dal primo gennaio scatteranno gli aumenti dei pedaggi autostradali. Anche sulla Roma-Civitavecchia-Tarquinia è previsto un aumento medio dell’1,5%

Dal primo gennaio scatteranno gli aumenti dei pedaggi autostradali. L’aumento è generalizzato su quasi tutte le reti autostradali italiane. Il rincaro sarà mediamente dell’1,5%.

Dicevamo che la maggiorazione interesserà praticamente tutte le reti autostradali. Ma anche la nostra Roma-Civitavecchia-Tarquinia? A leggere i giornali, non è così immediato scoprirlo. Anche perché questo tratto autostradale è gestito da due diverse aziende. Proviamo a dare una risposta definitiva.

L’Autostrada A12, nel tratto da Roma a Civitavecchia è gestito da “Autostrade per l’Italia”. Mentre il tratto Civitavecchia-Tarquinia è gestito dalla società “SAT – Società Autostrada Tirrenica”. Ebbene, tutte e due queste società sono presenti nell’elenco diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sugli aggiornamenti tariffari dal 1° gennaio 2026.

Quindi, purtroppo, dal 1° gennaio 2026, nell’intera tratta Roma-Civitavecchia-Tarquinia, scatteranno i previsti aumenti medi dell’1,5%. Al casello scopriremo l’importo effettivo dell’aumento.