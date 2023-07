Da domani torna l’isola pedonale, l’assessore Porro: “Siamo convinti che godere della pedonalizzazione del centro sia una grande opportunità anche per rilanciare l’economia turistica”

“Rendere la città più vivibile e sostenibile per noi è importantissimo. Siamo fermamente convinti che poter godere della pedonalizzazione del centro sia una grande opportunità anche per rilanciare l’economia legata al turismo”. Con queste l’assessore agli Eventi, Turismo e Comunicazione, Marco Porro, ricorda che da domani 7 luglio a Ladispoli tornerà l’isola pedonale nei fine settimana nelle ore serali. Tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto, fino al 2 settembre, a partire dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, saranno istituite le aree pedonali in Viale Italia, Piazza Marescotti e in Via Regina Margherita. Inoltre per la stagione 2023 l’Amministrazione ha accolto la richiesta dell’Associazione dei balneari rendendo pedonale, nei sabati sera dello stesso periodo, il blocco centrale del Lungomare Regina Elena, nel tratto da via Trento a Via del Mare.

“Da domani – ha proseguito Porro – con il concerto di Tania Frison, che Ladispoli già conosce avendo aperto il concerto dei Gemelli Diversi nell’estate 2022, prende il via il cartellone estivo impreziosito dal Summer Festival che il 28, 29 e 30 luglio vedrà in piazza Rossellini artisti illustri come Aka 7even, Elettra Lamborghini e Raf e il 25 e 26 agosto in occasione della Festa di Fine Estate, i Santi Francesi, vincitori in carica di X Factor, ed una leggenda del rap italiano, Tormento dei Sottotono. Inoltre artisti di strada, lo spazio culturale della Grottaccia gestita dall’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, sta organizzando inoltre anche la 1ª Biennale internazionale d’Arte della Riviera Romana dal 10 al 25 agosto in tutta la città. Ci sarà una carrellata di eventi tra cui cover band, artisti dai talent show più famosi fra i quali Giacomo Voli e Claudio Sacco. Una serata di musica e storie romanesche raccontate dal violino di Vanessa Cremaschi e dalla voce di Adamo Dionisi. Sul palco saliranno anche comici di livello nazionale: Pino e gli Anticorpi, Dado, Pablo&Pedro e Alberto Farina. E, ancora, il concerto inclusivo dell’orchestra Euterpe, musical per bambini, weekend a tema come la fiera del fitness, il festival caraibico e Miss e Mister Ladispoli, giunto ormai alla diciannovesima edizione. Farà tappa nella nostra città anche Miss Italia; rimanendo in tema bellezza, infatti, il 9 agosto Ladispoli ospiterà Miss Riviera Tirrenica, madrina della serata la Miss Italia in carica Lavinia Abate. Ovviamente non poteva mancare il Simposio Etrusco, evento interamente curato dalla Pro Loco, un romanzo storico mozzafiato proprio la notte di San Lorenzo”.