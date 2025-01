Sopralluogo dell’assessore regionale al ciclo dei rifiuti, Fabrizio Ghera: “Prima discarica messa in sicurezza nel Lazio”

La discarica di Cupinoro è la prima discarica di rifiuti urbani nella regione Lazio chiusa definitivamente e avviata alla fase di post-gestione.

Cupinoro – l’ass. Fabrizio Ghera

A ribadirlo è stato ieri l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, nel corso del sopralluogo effettuato assieme ai vertici della Direzione Ciclo dei rifiuti e ai rappresentanti della Commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio. La discarica, che si trova nel territorio del Comune di Bracciano, è stata in attività a partire dagli anni ’90. Dopo alterne vicende, dal 2004 la coltivazione della discarica è passata sotto la gestione del Comune di Bracciano per il tramite della “Bracciano Ambiente S.p.A.”, società totalmente partecipata dallo stesso Comune. La coltivazione si è conclusa definitivamente per esaurimento delle volumetrie assentite nel 2014. Nel dicembre 2016, in seguito del dichiarato fallimento della stessa Bracciano Ambiente S.p.A., la Regione Lazio ha preso in carico l’espletamento delle procedure necessarie per la permanenza in sicurezza del sito della discarica.

“Ieri – spiega l’assessore Regionale – insieme ai colleghi della Commissione Rifiuti della Regione Lazio, mi sono recato presso la discarica di Cupinoro, dove a dicembre sono terminati i collaudi del capping, ovvero la sigillatura e l’impermeabilizzazione della discarica che è stata messa in sicurezza. Si tratta della prima discarica messa in sicurezza nella Regione Lazio. Per il recupero dell’area sono stati messi in campo interventi a tutela dell’ambiente e oggi, grazie anche ad alcune installazioni artistiche questo luogo ha anche un suo interesse culturale e ambientale. E’ un intervento che da anni i residenti della zona del lago di Bracciano e di tutto il litorale a nord di Roma attendevano.”.

“Nella discarica di Cupinoro – spiega in un comunicato Marika Rotondi vicepresidente della Commissione Urbanistica Politiche Abitative e Ciclo dei Rifiuti – è stata completata la messa in sicurezza del sito, come abbiamo potuto verificare nel corso dell’odierno sopralluogo effettuato insieme all’assessore al Ciclo dei Rifiuti Fabrizio Ghera. Nella fattispecie è stata realizzata la completa sigillatura dei rifiuti stoccati, primo intervento del genere nel Lazio, reso possibile grazie al significativo stanziamento della Amministrazione Regionale. Con quest’opera si torna a garantire la tutela di acque, suolo ed aria, e la salute pubblica nell’area verde di Cupinoro. Un importante e tangibile risultato ottenuto per le cittadinanze del territorio lacustre e delle zone limitrofe, che auspicavano fosse realizzata un’opera definitiva e risolutoria e l’attendevano da parecchi anni”.