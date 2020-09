Share Pin 1 Condivisioni

Si ricerca persona

Crolla la copertura di un’autorimessa per bus: intervengono i VVF

Alle ore 11:45 circa di oggi le squadre del Comando Provinciale VVF. Roma, sono intervenute in Via Luigi Tamburrano presso l’incrocio con Via di Grotta di Gregna per il crollo di una copertura di un’edifico adibito ad autorimessa autobus.

Sul posto due Squadre, un’Autoscala, il Carro Crolli, Usar, il Capo turno Provinciale e il Funzionario di servizio. Ancora in corso l’intervento e in arrivo anche il Nucleo Cinofili per ricerca a persona.

Non sembrerebbero esserci feriti

AGGIORNAMENTI

La copertura crollata apparterrebbe ad un edificio composto dal piano terra e dal piano interrato, quest’ultimo utilizzato per autorimessa di autobus di un’azienda privata.

Proseguono le operazioni di ricerca a persona con l’ausilio del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco.