Croce rossa Santa Severa – Santa Marinella: “Avviata la campagna reclutamento per nuovi volontari”

“Avviata la campagna di reclutamento per nuovi volontari della Croce Rossa Italiana presso il Comitato CRI di Santa Severa-Santa Marinella. Se hai del tempo che vuoi dedicare al prossimo, hai sempre voluto renderti utile per aiutare chi è in difficoltà, ti piace crescere e confrontarti con persone e situazioni differenti, questo è il momento di entrare in gioco. Tanti i settori dove poterti specializzare: sociale, preparazione a maxiemergenze e catastrofi, formazione, primo soccorso, prevenzione, diritto internazionale umanitario, emergenza sanitaria e tanto altro. Non sei sicuro se fa per te? Prima di iniziare il nuovo percorso formativo faremo un incontro conoscitivo in cui presenteremo la Croce Rossa e i servizi del nostro Comitato. Cosa aspetti? Iscriviti senza impegno al sito www.gaia.cri.it e aspetta la nostra mail di attivazione, oppure per maggiori informazioni puoi mandare una mail a [email protected]

Mettiti in gioco, diventa volontario anche te!