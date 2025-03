Cresce l’attesa per l’esordio nella Serie C FITP 2025 del Cerenova Padel

Un momento chiaramente molto atteso per la squadra ma anche per tutta gli appassionati locali di questo sport visto che ormai i praticanti in Italia sono circa 1.5 milioni, una cifra che continua a salire anno dopo anno.

C’è la voglia di mettersi in gioco, di credere sempre più in un progetto che avvii un percorso affascinante e ricco di aspettative per il Cerenova padel che l’anno scorso dominò il proprio campionato regionale di Serie D. Il week end tra il 22-23 marzo , la formazione verde blu comincerà, infatti, la sua nuova avventura nel campionato nazionale di Serie C. Questa settimana verranno rivelati gironi e date di gioco per le sei gare tra casa e trasferta del calendario della competizione. La formazione cerenovense di fatti sarà l’unica tra i 26 club aventi diritto alla competizione in rappresentanza di un territorio regionale ampio che va dal Viterbese fino alla nostra zona tirrenica ad partecipare alla prestigioso campionato a squadre.

.“Infatti – spiega il capitano, Matteo Di Berardino – si tratta di un progetto a medio e lungo termine. Cominciamo una nuova avventura in Serie C. La parte agonistica è fondamentale per noi per dare l’idea anche di avere una scuola competitiva allargata ovviamente all’accademia quindi alla scuola padel. Una squadra, insomma, che possa essere il punto di riferimento per i nuovi atleti del domani”.

Il futuro è una pagina da scrivere con la preparazione sul campo, ma anche con la programmazione. “La nostra squadra – continua – rappresenta la punta di diamante di quello che il movimento dietro sta cominciando a far crescere e che sicuramente, grazie a tutto il nostro staff qualificato, ci darà la possibilità di portare molto più in alto in nome nostro e in nome di tutti i nostri supporter”. La squadra è molto competitiva. “Sono convinto che abbiamo tutte le caratteristiche per fare bene. La forza della squadra è proprio nel gruppo, perché ci consociamo da diverso tempo, siamo molto affiatati e ambiziosi allo stesso tempo. Per dimostrare tutto questo basta vedere la lista ufficiale presentata alla federazione con la conferma in blocco del gruppo che lo scorso anno ha vinto il campionato, un solo innesto e qualche ragazzo in crescita che arriva dall’agonistica a completare la rosa. Tutti giocatori locali a differenza di tante altre squadre del girone che hanno scelto di inserire in rosa atleti provenienti da altre località.”

Scenderanno in campo per il Cerenova Padel: Matteo Di Berardino, Fabrizio Agostinelli, Stefano D’Aiuto, Riccardo Allegrezza, Lorenzo Allegrezza, Marco Bellotto, Gianluca Greco e Valerio Formaggi.

Si giocherà al meglio delle tre partite. Vince la squadra che riuscirà a portare a casa due doppi.

“Siamo consapevoli – spiega il presidente del club Cristiano Riparini – del momento importante che stiamo vivendo. Ci stiamo avvicinando al debutto e sentiamo la voglia di dimostrare ancora di più di essere una realtà sportiva importante. Il settore agonistico per noi costituisce un grande trampolino per tutta l’attività padelistica. Aspettiamo con trepidazione il giorno dell’esordio, per noi sarà una grandissima festa di sport. Perché lo sport è aggregazione, condivisione e stare insieme”