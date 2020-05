Condividi Pin 0 Condivisioni

Il presidente: “Possiamo riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, centri commerciali e centri sportivi all’aperto”

Covid19, il Lazio pronto a ripartire da lunedì. Ad annunciarlo il presidente Zingaretti

Bar, ristoranti, negozi al dettaglio, parrucchieri, barbieri ed estetisti potranno finalmente ripartire, così come i banchi non alimentari nei mercati.

Covid19, il Lazio riparte da lunedì. Ad annunciarlo il presidente Zingaretti

Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Nicola Zingaretti.

“Visto il nostro tasso di contagio – ha spiegato in consiglio regionale – potremo far ripartire gran parte delle attività ancora chiuse. Da lunedì rigore e massima attenzione perché è dalla capacità di risposta in questa fase dipende la possibilità di ripartire davvero.

La prima vera grande manovra economica e di sviluppo è sconfiggere il virus e trovare un punto di compromesso per tornare alla vita sociale, a produrre e a consumare”.

“Dal 18 potremo essere in grado di far ripartire gran parte delle attività ancora chiuse: dal consumo sul posto in bar e ristoranti, a parrucchieri e centri estetici, ai negozi al dettagli, ai centri commerciali, ai centri sportivi all’aperto.

Seguendo dei protocolli stabiliti con le categorie. Per quello che concerne la stagione balneare è ancora presto per decidere. Dovremo però aiutare i comuni nella gestione delle spiagge libere”.

“Siamo in attesa del decreto del Governo. Appena arriverà il via libera procederemo. Siamo in condizioni, se la curva epidemiologica rimane stabile, di far riaprire anche i centri sportivi all’aperta, ma non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi”.