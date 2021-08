Covid, oggi in Italia 3.190 nuovi casi e 20 decessi: il bollettino di lunedì 2 agosto 2021 –

Sono 3.190 le persone risultate positive al Covid lunedì 2 agosto, frutto di appena 83.223 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività, anche per via del basso numero di test effettuati, cresce fino al 3,8 per cento. Ieri erano stati 5.321 i casi registrati, con un tasso di positività al 3,17%. Lunedì scorso, quando i tamponi erano solo 88mila, si registrarono 3.117 nuovi contagi e un’incidenza del 3,5%. Sono invece 20 i morti in un giorno (domenica erano stati 5 i decessi).

I ricoverati in area medica sono 120 in più rispetto a domenica: nei normali reparti di ospedale è stata nuovamente superata la soglia dei 2mila pazienti Covid, adesso sono 2.070. I positivi ricoverati in terapia intensiva salgono a 249 in totale: il saldo tra ingressi e uscite nelle ultime 24 ore recita +19.