Covid, nel Lazio 7.916 nuovi casi e 26 decessi: il bollettino del 21/01/2022

Aumentano i casi di Coronavirus a Roma e nel Lazio. Sono infatti oltre 1600 i nuovi positivi nella Capitale rispetto a giovedì 20 gennaio, quasi 2mila in tutto il territorio regionale. Nel complesso a Roma città sono 7.916 (ieri erano 6.219), 4.063 nei comuni della provincia e 3.335 nei capoluoghi regionali per un totale nel Lazio di 15.314 positivi alla SarsCov2 rispetto ai 13.424 delle 24 ore precedenti.

“Nel Lazio su 22.501 tamponi molecolari e 78.377 tamponi antigenici per un totale di 100.878 tamponi – il commento dell’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato – si registrano 15.314 nuovi casi positivi (+ 1.891), sono 26 i decessi (+11), 1.946 i ricoverati (+31), 207 le terapie intensive (+5) e + 5.161 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 7.916. Il decesso della giovane donna non vaccinata in gravidanza è un campanello d’allarme. E’ importante, come consigliano le società scientifiche, vaccinarsi anche in gravidanza. Lazio valore Rt più basso d’Italia (0.64), un segnale incoraggiante che potrebbe indicare una inversione di tendenza”.

Coronavirus: bollettino 21 gennaio 2021

Alla giornata del 21 gennaio 2022 sono 256900 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 254747 sono in isolamento domiciliare, 1946 sono ricoverati non in terapia intensiva, 207 sono ricoverati in terapia intensiva. 9620 sono i pazienti deceduti e 492113 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 758633 casi.

Morta donna non vaccinata in gravidanza

Per complicanze ad una polmonite da Covid19 è deceduta al policlinico Umberto I una donna in gravidanza di 28 anni non vaccinata. Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea). E’ stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile.

Coronavirus a Roma 21 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 3.081 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.113 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.722 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 897 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.405 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.761 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.335 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 726 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.372 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 783 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.