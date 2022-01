Covid, nel Lazio 15.307 nuovi casi e 25 decessi: il bollettino di venerdì 14 gennaio 2022 –

Covid, nel Lazio 15.307 nuovi casi e 25 decessi: il bollettino di venerdì 14 gennaio 2022

Oltre 5mila nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio con aumenti a Roma città, in provincia e nei capoluoghi regionali. Dopo la diminuzione dei casi degli ultimi due giorni tornano ad aumentare le persone positive al Covid19. Nel complesso sono 8.547 a Roma città (+3.486 rispetto al 13 gennaio), 2.930 nei Comuni della provincia capitolina (+129) e 3.830 nei capoluoghi di provincia (+1.420) per un totale di 15.307 positivi alla SarsCov2 nel Lazio (+5.035).

“Nel Lazio su 28.112 tamponi molecolari e 74.020 tamponi antigenici per un totale di 102.132 tamponi, si registrano 15.307 nuovi casi positivi (+5.035), sono 25 i decessi (-), 1.675 i ricoverati (+55), 204 le terapie intensive (=) e + 5.204 i guariti – il commento dell’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 8.547. Il valore Rt e l’incidenza nel Lazio sono più bassi di quelli nazionali rispettivamente Rt a 1.13 (1.56 valore Italia) e incidenza a 1.392 per 100mila abitanti (1.988 valore Italia), menre la diffusione di Omicron è di 2 punti superiore al valore italiano”.

Coronavirus: bollettino 14 gennaio 2021

Nel complesso, alla giornata del 14 gennaio 2022 sono 204481 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 202602 sono in isolamento domiciliare, 1675 sono ricoverati non in terapia intensiva, 204 sono ricoverati in terapia intensiva. 9497 sono i pazienti deceduti e 456561 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 670539 casi.

Coronavirus a Roma 14 gennaio 2022

Asl Roma 1: sono 2.604 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 5.217 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 726 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 475 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.355 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.100 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 3.830 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 833 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.944 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 644 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 409 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Centro tamponi della Croce Rossa

Aumento dei contagi che rende necessario il tracciamento dell’infezione da SarsCov2, per questo da lunedì 17 gennaio la Croce Rossa aprirà all’interno del proprio quartier generale di via Ramazzini 15, un nuovo centro tamponi. Senza bisogno di alcuna prenotazione, chiunque potrà presentarsi presso la struttura di Monteverde ed effettuare il tampone antigenico rapido. A pieno regime, il laboratorio è pronto ad effettuare una media di 250-300 tamponi al giorno. Il servizio sarà gratuito per i bambini da 0 a 5 anni, avrà un costo di 6 euro per i ragazzi fino ai 18 anni, di 12 euro per tutti gli altri utenti. Il centro sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 20. Per maggiori informazione viene messo a disposizione il numero verde 800.065510, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

La visita di Albano Carrisi allo Spallanzani

In mattinata allo Spallanzani c’è stata invece la visita a sorpresa di Albano Carrisi. Il cantautore salentino, accolto dall’assessore D’Amato e dal direttore sanitario dell’istituto epidemioligico romano, ha visitato il centro e salutato il personale sanitario e le persone in sala che stavano ricevendo il vaccino.

Campagna vaccinale

Infine, come scrive in una nota l’assessore alla sanità Alessio D’Amato: “ieri nel Lazio sono stati somministrati 71.636 vaccini con circa 7 mila prime dosi. La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato e ci stiamo preparando per l’open day di domenica nella fascia 12/17 anni. Gli ultimi sequenziamenti ci dicono che la variante Omicron è prevalente con l’83% di incidenza nel campione sequenziato. L’obiettivo è quello di arrivare entro gennaio alla terza dose per il 70%”.