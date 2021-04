Share Pin 0 Condivisioni

Covid, Minnucci (PD): “Regione Lazio finanzia comuni lacuali per sostenere il territorio” –

“Il finanziamento di 1 milione di euro, approvato dalla Regione Lazio, a favore dei comuni lacuali è fondamentale per sostenere il settore turistico dei territori interessati. Soprattutto tenendo conto dell’emergenza da Covid19” ha detto il Consigliere Pd in Consiglio regionale, Emiliano Minnucci. “Dagli arenili alle coste balneabili dei laghi: parliamo di un aiuto economico fondamentale per i comuni lacuali e destinato a favorire l’accoglienza dei turisti in modo da garantire una fruibilità dei luoghi in piena sicurezza. Un grazie va agli Assessori Alessandri e Corrado che, con questo atto, per il secondo anno consecutivo hanno puntato sui nostri bellissimi territori e su quel turismo di prossimità che, così come nel 2020, caratterizzerà la bella stagione ormai alle porte” ha concluso Minnucci.