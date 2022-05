Covid, le nuove regole in vigore da oggi: via la mascherina in bar e ristoranti

Decade l’obbligo anche sul posto di lavoro ma con eccezioni. Stop al Green Pass per alberghi e palestre. Resta per le visite in ospedale

Da oggi, primo maggio 2022, cambiano (di nuovo) le regole per il contenimento del Covid-19.

Via la mascherina in bar, ristoranti, supermercati

L’obbligo della mascherina per prendere un caffè o mangiare al ristorante era già stato tolto nei precedenti decreti, ma da non ci sarà più bisogno di averla nemmeno per arrivare al tavolo o recarsi in bagno. Lo stesso vale per i supermercati: si potrà girare tra gli scaffali e andare in cassa senza mascherina. Sarà una scelta personale quella di indossarla oppure no.

Decade l’obbligo sui posti di lavoro (ci sono eccezioni)

Stop alle mascherine anche nei luoghi di lavoro: resta obbligatoria nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Nel decreto resta la raccomandazione a “indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

Fino al 15 giugno le aziende private potranno decidere in autonomia se trasformare la raccomandazione in obbligo. Per quanto riguarda il settore pubblico il ministro Brunetta ha emanato una ordinanza secondo la quale “l’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti”.

Mezzi pubblici

La mascherina è obbligatoria fino al 15 giugno. E non basta una protezione chirurgica o di stoffa: serve la più protettiva Ffp2. Anche sui mezzi a lunga percorrenza – aerei, traghetti, treni, pullman, aliscafi – Ffp2 su naso e bocca fino a metà giugno. Via libera invece all’accesso senza protezioni a funivie e gli altri impianti di risalita.

Concerti/Cinema

Se gli spettacoli si svolgono al chiuso, non cambia niente: fino al 15 giugno, infatti, i dispositivi di protezione individuale andranno indossati “per gli eventi che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri assimilati”.

Se gli spettacoli sono all’aperto bisogna comunque avere la mascherina con sé e metterla in caso di assembramenti

Il Green Pass

Fino al 31 maggio chi entra nel territorio italiano dovrà ancora esibire il Green Pass base, quello cioè ottenuto con vaccinazione, attestato di guarigione dal Covid o tampone, per salire a bordo di aerei, treni e altro, come avviene anche in altri Paesi. Cade invece l’obbligo di compilare il modulo Plf (Passenger locator form).

Non serve più alcuna certificazione per alloggiare in albergo, per andare al ristorante o in palestra, per frequentare luoghi come piscina, centri benessere, parrucchieri, centri estetici, musei, teatri. La carta verde resta necessaria per entrare negli ospedali e visitare i parenti ricoverati. Qui l’obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre.